هجوم إرهابي يستهدف دورية أمنية شمالي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وسائل إعلام عراقية، فجر الجمعة، إن رتلا للشرطة الاتحادية تعرض لهجوم مسلح في محافظة كركوك شمالي البلاد.

ونقلت عن مصدر أمني قولها إن "هجومًا مسلحًا استهدف رتلًا لعناصر الشرطة الاتحادية في وادي الشاي بكركوك".



وأضاف المصدر أن "الهجوم أسفر عن ضحايا لم يعرف عددهم بعد".

وفي مطلع العام الجاري، أحبطت السلطات العراقية، مخططا إرهابيا لاستهداف محافظة كركوك.

وقبل نحو 3 سنوات، أعلن العراق القضاء على تنظيم داعش بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي الذي قتل زعيمه في عملية نوعية أمريكية في سوريا العام الماضي إلى إعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية في محاولة لإثبات تواجده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.