شكرا لقرائتكم خبر عن ذعر بسبب قنبلة في مكتب دائرة ميركل الانتخابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت حالة من الذعر، الخميس، بعد اكتشاف قنبلة في مكتب بريد خاص بالدائرة الانتخابية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في مدينة شترالزوند شمالي البلاد، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة، أن رجلاً ألصق عبوة مشبوهة بصندوق بريد المبنى الواقع في وسط المدينة بعد الظهر. واستدعيت فرق خاصة للتعامل مع الذخيرة والمواد الخطرة المتخصصة من مرفق الإطفاء، لأنه لم يتضح ما إذا كانت العبوة خطرة، أم لا.

وأجلت السلطات السكان القريبين من المنطقة كإجراء احترازي، وطوقت فرق أمنية المكان. ولاحقاً أعلنت الشرطة أن الوضع آمن، لأن العبوة لم تكن تحوي أي مواد خطرة.

وأدلى شهود بوصف مفصل لرجل أربعيني، قيل أنه ألصق العبوة بصندوق البريد، ولم تتضح دوافعه. وتولّت إدارة التحقيقات الجنائية القضية.

وتجري تحقيقات أخرى بشأن رسالة تحتوي على مسحوق أبيض، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية.