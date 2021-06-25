شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تنقذ 267 مهاجراً حاولوا عبور «المتوسط» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس - أ ف ب

أنقذت تونس 267 مهاجراً، الخميس، أغلبيتهم من بنجلاديش كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط، للوصول إلى أوروبا، بحسب ما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس.

وقال الحرس البحري التونسي، إن المهاجرين الذين غادروا ميناء زوارة الليبي أنقذتهم البحرية والحرس الوطني البحري.

وبحسب مصادر، يتحدر 264 من هؤلاء المهاجرين من بنجلاديش، في حين أن الثلاثة الآخرين مصريون، ونُقلوا إلى ميناء بن قردان التونسي، حيث تكفل بهم الهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إنهم وُضعوا بعد ذلك في الحجر الصحي في فندق مخصص لهذا الغرض في جزيرة جربة السياحية.

ومنذ بداية العام الجاري، وجد أكثر من ألف شخص أنفسهم في تونس بعدما غادروا ليبيا عبر البحر، وهو رقم يمثل ارتفاعاً حاداً، حسب المنظمة.

وحذّر المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، منجي سليم، الخميس، من أن مراكز الاستقبال في جنوبي تونس باتت مكتظة.

وأحصت الأمم المتحدة مقتل ما لا يقل عن 760 شخصاً في البحر المتوسط خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.