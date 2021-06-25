شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى في تحطم مروحية عسكرية قرب سان بطرسبرج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سان بطرسبرج - (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية عسكرية روسية، مساء الخميس، في منطقة جاتشينا، قرب سان بطرسبرج، على ما ذكرت السلطات المحلية.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ المحلية: «تلقينا معلومات عن تحطم مروحية من طراز (إم آي 8) وقد توجهت فرق الإسعاف إلى المكان».

وقتل أفراد الطاقم الثلاثة في المروحية التابعة للحرس الحرس الوطني الروسي (روسجفارديا) في تحطم الطائرة، على ما أوضح ناطق باسم الوزارة أوردت تصريحه وكالة «فونتانكا» المحلية للأنباء.

وأوضح المصدر نفسه أن مروحية النقل العسكرية تحطمت «إثر حادث جوي» عندما كانت تقوم برحلة تدريبية. وأوضح الناطق: «تفيد المعلومات الأولوية بأن طاقمها المؤلف من ثلاثة عسكريين قضى في حادث التحطم».