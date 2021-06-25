شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي الرقمية» تجسد صواب الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، أن إنشاء هيئة دبي الرقمية، وإلحاق 5 مؤسسات تحت مظلتها يجسد صواب الرؤى الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجيهاتها السديدة بأهمية رقمنة الحياة، لكونها تعد أحد أهم متطلبات المستقبل، بما يواكب مسيرة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وقال في تصريح له بمناسبة إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قانوناً بإنشاء «هيئة دبي الرقمية»، إن دولة الإمارات اتخذت خطوات رائدة على طريق صناعة حياة رقمية متطورة من شأنها تعزيز عمليات التخطيط والاستراتيجيات والسياسات التي تسهم في رسم المستقبل الرقمي للدولة، وما يشكله من ركيزة أساسية في مسيرة وطن السعادة والإنجازات.

وأضاف أن هيئة دبي الرقمية تشكل رافداً مهماً في تعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات التكنولوجية المتقدمة، والذي من شأنه أن يعزز مكانة إمارة دبي عاصمة ذكية على مستوى العالم، بما يعزز جودة الحياة الرقمية التي ستكون الأساس في تحسين حياة الناس وتحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الذكية.

(وام )