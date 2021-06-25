شكرا لقرائتكم خبر عن "وول ستريت" تحلق إلى مستويات قياسية بدعم اتفاق البنية التحتية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية الخميس، فيما قفز داو أيضا بعد أن تبنى الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاقا بشأن البنية التحتية مع أعضاء من الحزبين في مجلس الشيوخ.

وصعد المؤشر داو جونز 322 نقطة أو 0.95% ليغلق عند 34196.49 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 24 نقطة 0.58% ليغلق عند 4266.37 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 79 نقطة 0.67% ليغلق عند 14367.50 نقطة.

وبلغت مؤشرات قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية وخدمات الاتصالات على ستاندرد آند بورز 500 مستويات قياسية.