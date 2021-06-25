شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة ميكروسوفت السوقية تتجاوز حاجز 2 تريليون دولار لأول مرة في تاريخ الشركة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (وكالات)

ارتفعت القيمة السوقية لشركة ميكروسوفت مع ختام تعاملات الخميس، لتُغلق عند مستويات 266.69 دولار، وبلغت القيمة السوقية للشركة فوق 2 تريليون دولار لأول مرة في تاريخها.

ويأتي ذلك الصعود بعد أن أعلنت ميكروسوفت الخميس عن نظام التشغيل ويندوز 11، وهو أول إصدار جديد لها من نظام التشغيل منذ أكثر من 6 أعوام بعد نظام تشغيل ويندوز 10. وتضاعفت قيمة ميكروسوفت في غضون عامين، مدعومة بالطلب على منتجات الشركة والتي أبقت المؤسسات تعمل أثناء فترات الإغلاق بسبب فيروس كورونا. ومنذ قدوم سانتا ناديلا في 2014 كرئيس تنفيذي للشركة، ارتفع سهم ميكروسوفت بنحو 600%.

و تمكنت ميكروسوفت تحت إدارة ناديلا من تجنب إدانات مكافحة الاحتكار إلى حد كبير على الرغم من ماضيها والذي يتضمن قضية بارزة لمكافحة الاحتكار رفعتها وزارة العدل الأمريكية في عام 1998، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه أمازون و وأبل وفيسبوك وجوجل ضغوطاً من المنظمين بسبب مكافحة الاحتكار.