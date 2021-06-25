شكرا لقرائتكم خبر عن «جائزة الصحافة العربية» ينعى الدكتور عبدالناصر النجار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

نعى مجلس إدارة جائزة الصحافة العربية والأمانة العامة للجائزة، عضو مجـــلس الإدارة ونـــائـــب رئيس تحرير صحيفة الأيام الفلسطينية الدكتور عبد الناصر النجار، الذي وافته المنية مساء أمس الأول (الأربعاء) بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في خدمة وطنه وأمته أسهم خلالها في النهوض بقطاع الصحافة والإعلام، كما أسهم في إثراء الحركة العلمية والبحثية العربية.

وقال ضياء رشوان رئيس مجلس إدارة الجائزة: «بقلوب راضية مطمئنة بقضاء الله وقدره ننعى وفاة الدكتور عبدالناصر النجار عضو مجلس إدارة الجائزة ونقيب الصحفيين الفلسطينيين السابق، أحد رواد الصحافة والإعلام، والتي ‏امتدت مسيرة عطائه لعدة عقود عاصر فيها الكثير من التحولات الإعلامية والسياسية في المنطقة»، مؤكداً أن الفقيد ترك بصمات راسخة في المشهد الصحافي الفلسطيني والعربي سواء على المستوى المهني أو على المستوى الأكاديمي، حيث قدم الفقيد رحمه الله، العديد من الإسهامات خلال فترة عضويته في مجلس الإدارة، انعكست بشكل مباشر على ترسيخ مكانة الجائزة كأهم محفل للاحتفاء بالإبداع في عالم الصحافة العربية.

وقالت منى المري الأمين العام للجائزة: «خسر الإعلام الفلسطيني والعربي رمزاً مهماً من رموزه الذين تركوا بصمات واضحة في سجل إنجازاته، خاصة أن الفقيد لم يدخر جهداً في خدمة عمله ومهنته سواء في الميدان الصحفي أو على الصعيد الأكاديمي، تاركاً إرثاً من الإنجازات التي قدمها خدمةً لصحافة بلاده لاسيما من خلال موقع مسؤوليته كنقيب للصحفيين الفلسطينيين، وكان له دوره المؤثر في تطوير مسيرة جائزة الصحافة العربية على مدار سنوات».