شكرا لقرائتكم خبر عن السركال يتفقد سير العمل في المنطقة الوسطى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

قام العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بزيارة ميدانية شملت إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وقسم شرطة المطار، ضمن خطة متابعة العمل في الإدارات والأقسام التابعة للإدارة العامة للاطلاع على سير العمل والمؤشرات الاستراتيجية والمبادرات.

وبدأ مدير عام العمليات الشرطية زيارته لإدارة شرطة المنطقة الوسطى، وشملت مراكز الذيد والمدام والثميد ومليحة والبطائح، حيث استعرض مع الضباط وصف الضباط المناوبين الحالة الأمنية للمنطقة، وأهم متطلباتهم، وكذلك المبادرات والحملات الأمنية التي قامت بها الإدارة.

كما شملت الجولة قسم شرطة مطار الشارقة، حيث بحث مع الضباط طبيعة الخدمات المقدمة للجمهور والنظم المتبعة في تسهيل حركة المسافرين جواً وسبل تطويرها.