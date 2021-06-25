سرقة رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا عندما طلب لإلقاء كلمته عن فقدان جهاز «الآيباد» الخاص به، مؤكدا أن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء أخرى، ولم يتسن له معرفة من سرقه.
وقال، بعدما لم يستجب أحد لمطلبه: «لقد سرق أحدهم جهاز الآيباد الخاص بي»، مضيفاً: «على المرء أن يعتني بأشيائه الشخصية بنفسه، ولا يترك أحداً آخر يعتني بها».
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