سرقة رئيس جنوب إفريقيا خلال مؤتمر صحفي

تداول نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر سرقة رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا؛ خلال كلمته أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية.

وأعلن رئيس جنوب إفريقيا عندما طلب لإلقاء كلمته عن فقدان جهاز «الآيباد» الخاص به، مؤكدا أن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء أخرى، ولم يتسن له معرفة من سرقه.

وقال، بعدما لم يستجب أحد لمطلبه: «لقد سرق أحدهم جهاز الآيباد الخاص بي»، مضيفاً: «على المرء أن يعتني بأشيائه الشخصية بنفسه، ولا يترك أحداً آخر يعتني بها».