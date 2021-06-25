إسقاط طائرة «حوثية» مفخخة في تعز

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (وكالات)

تمكنت قوات الجيش اليمني في محافظة تعز، أمس، من إسقاط طائرة مسيرة مفخخة تابعة لميليشيات «الحوثي» الانقلابية، في الجبهة الغربية للمدينة.

يأتي ذلك، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الإرهابية، بنيران قوات الجيش، وطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب.

وأوضح مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن مجاميع «حوثية» حاولت التسلل باتجاه أحد المواقع العسكرية في الجبهة، إلا أن قوات الجيش والمقاومة تصدوا لهم، وسقط العديد من العناصر المتسللة بين قتيل وجريح.

وأضاف: إن خسائر أخرى في المعدات والأرواح تكبّدتها الميليشيات بقصف مدفعي لقوات الجيش.

وفي الجبهة ذاتها، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات متفرقة للميليشيات، وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.