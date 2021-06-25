العراق: حكم بإعدام 13 «داعشياً» واعتقال 11 آخرين

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

أصدرت محكمة عراقية، أمس، حكماً بإعدام ثلاثة عشر من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا قد خططوا للقيام بعمليات إرهابية خلال شهر رمضان من عام 2019.

وأفاد المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بأن محكمة جنايات «الكرخ»، أصدرت حكم الإعدام، بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات «داعش» الإرهابية.

وفي هذه الأثناء، اعتقلت القوات الأمنية العراقية 11 من عناصر التنظيم الإرهابي، في مناطق متفرقة بمحافظة كركوك شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، بقيادة العمليات المشتركة، في بيان: إن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من اعتقال 9 من عناصر داعش، بينهم امرأة من المطلوبين، وفق مذكرات توقيف، حسب أحكام قانون مكافحة الإرهاب.

وأضافت: إن ذلك جاء لمبايعتهم للعصابات الإرهابية، وحمل السلاح والقتال ضمن صفوف «داعش»، ونصب السيطرات الوهمية، فضلاً عن تقديم الدعم اللوجستي.

وأوضحت أن الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع تمكنت، في عملية أخرى، من اعتقال اثنين من الإرهابيين الخطرين، عملا فيما يسمى المفارز الأمنية لقاطع كركوك.

وفي هذه الأثناء، حذر مسؤول حكومي في محافظة ديالى من نزوح جماعي لقرى حدودية مع صلاح الدين، بسبب هجمات «داعش» الليلية.

وقال المسؤول: «إن المناطق الحدودية، بين ديالى وصلاح، تضم عشرات من الدواعش، ويتحركون بحرية لعدم وجود عمليات أمنية واسعة واقتصارها على عمليات استعراضية، بعد أي حادث أو هجوم إرهابي».

وحذر من أن «داعش» يسعى إلى اختراق قرى شمال غربي العظيم للوصول إلى طريق ديالى – كركوك الاستراتيجي، عبر شن هجمات عنيفة ومتواصلة على قرية البوبكر التي تعتبر الممر الضيق لاقتحام المناطق الحدودية.

إلى ذلك، أغلق العشرات في محافظة ذي قار مبنى ديوان المحافظة، وسط مدينة الناصرية. وقال مصدر محلي: «إن العشرات من المتظاهرين الخريجين في محافظة ذي قار أقدموا على إغلاق مبنى ديوان المحافظة، والشوارع المحيطة بإطارات محترقة»، للمطالبة بالتعيين.

المبعوثة الأممية تزور والدة أحد ضحايا الاحتجاجات

زارت المبعوثة الأممية لدى العراق، جنين بلاسخارات، والدة إيهاب الوزني، أحد ضحايا الاحتجاجات في محافظة كربلاء بجنوب البلاد.

وتحدثت بلاسخارات، أثناء زيارة والدة الوزني، بشأن إجراءات محاسبة قتلته، وسعي الحكومة العراقية إلى تحقيق ما ينصف الضحايا.

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على ظهور والدة الناشط العراقي البارز، إيهاب الوزني، الذي اغتيل في التاسع من مايو الماضي بمحافظة كربلاء، وهي تحاول الحديث إلى وفد الأمم المتحدة الذي تجاهلها. وخلال تواجدها أمام المحكمة مرّ وفد تابع للأمم المتحدة، وحاولت والدة الناشط القتيل الحديث إليه، حيث طرقت زجاج السيارة المصفحة، لكن أحداً لم يعرها اهتماماً، ليسير الموكب، وتبقى هي في الشارع تحاول معرفة قتلة ولدها. وأحدث الفيديو جدلاً كبيراً في العراق، وأثار تعاطف النشطاء، حيث وصف بـ«المشهد المؤلم».