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وزير خارجية عمان يدعو إسرائيل لتبني رؤية للسلام

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ابوظبي - سيف اليزيد - مسقط (وكالات) 

أعرب وزير الخارجية في سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أمس، عن الأمل في قيام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتبني رؤية للسلام، الرامي إلى اتخاذ خطوات ملموسة، تتلاقى مع تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، بعاصمتها القدس الشرقية. وأكد الوزير العماني ثوابت سياسة السلام العمانية المعروفة في هذا السياق. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي، أمس، تلقاه الوزير العماني من وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد، بمناسبة توليه حقيبة وزارة الخارجية، ضمن التشكيل الحكومي الجديد في إسرائيل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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