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المؤبد لمغتصب طفلة الـ3 سنوات في العراق

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

العاصمة العراقية بغداد

حكمت محكمة جنايات نينوى في العراق على مدان بجريمة اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات بالسجن المؤبد، كما حكمت بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية.

وأصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق مدان في جريمة اغتصاب طفلة ذات 3 أعوام في مدينة الموصل شمالي البلاد.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، باغتصابه طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وعشرة أشهر بمنطقة شارع الفاروق في الجانب الأيمن من مدينة الموصل”.

وأضاف: “المحكمة حكمت على المدان بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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