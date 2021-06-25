المؤبد لمغتصب طفلة الـ3 سنوات في العراق

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة
العاصمة العراقية بغداد
حكمت محكمة جنايات نينوى في العراق على مدان بجريمة اغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات بالسجن المؤبد، كما حكمت بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية.
وأصدرت محكمة جنايات نينوى في العراق، الخميس، حكما بالسجن مدى الحياة بحق مدان في جريمة اغتصاب طفلة ذات 3 أعوام في مدينة الموصل شمالي البلاد.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، أن “المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات، باغتصابه طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات وعشرة أشهر بمنطقة شارع الفاروق في الجانب الأيمن من مدينة الموصل”.
وأضاف: “المحكمة حكمت على المدان بتعويض المجني عليها عن الأضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة”.