الخارجية الأميركية: خلافات عميقة في المحادثات مع إيران

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 25 يونيو 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

كشف مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية عن أن هناك خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وإيران يتعين أن يتجاوزها البلدان خلال المحادثات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال المسؤول، في حديث إلى صحفيين رفض نشر اسمه، إن “الوفد الأميركي يتوقع العودة إلى فيينا للمشاركة في جولة سابعة من المحادثات في المستقبل القريب، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق في المستقبل القريب فسيتعين على واشنطن أن تعيد النظر في المسار الذي تسلكه”.

واستؤنفت المفاوضات في فيينا في نيسان بمشاركة بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وممثلين عن الهيئة المشرفة على اتفاق العام 2015.

وقال مفاوض الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا الأحد إن أطراف المحادثات باتوا “أقرب” لإنقاذ الاتفاق النووي، لكن قضايا شائكة لا تزال عالقة.

وأثار انتخاب رئيسي الأسبوع الماضي تساؤلات حول احتمال تغيّر الموقف الإيراني.

وعلى الرغم من أن رئيسي لن يتولى سدة الرئاسة قبل آب، إلا أنه أعرب الإثنين عن تأييده لمحادثات فيينا.

وأكد رئيسي أنه لن يسمح بإجراء “مفاوضات من أجل المفاوضات”، لكنه يدعم “أي محادثات تضمن مصالحنا الوطنية”، وأن أي تفاوض يجب أن يؤدي الى تحقيق “نتائج” للشعب الإيراني.