مسؤول أمريكي: هناك خلافات عميقة في المحادثات النووية مع إيران‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

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قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن هناك خلافات عميقة بين الولايات المتحدة وإيران يتعين أن يتجاوزها البلدان، خلال المحادثات بشأن العودة للامتثال للاتفاق النووي المبرم عام 2015.



وقال المسؤول إن الوفد الأمريكي يتوقع العودة إلى فيينا للمشاركة في جولة سابعة من المحادثات في المستقبل القريب، وإذا لم يتم التوصل لاتفاق في المستقبل القريب فسيتعين على واشنطن أن تعيد النظر في المسار الذي تسلكه