شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تحذر من رسائل احتيالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تحذر هيئة كهرباء ومياه دبي من أن هناك رسائل بريد إلكتروني احتيالية تصل إلى بعض المتعاملين تزعم أنها صادرة من الهيئة، وتطلب منهم سداد قيمة الفواتير. وتحث الهيئة متعامليها على عدم التجاوب مع هذه الرسائل أو الضغط على أي رابط تتضمنه، والتأكد من اسم النطاق (domain) الذي تصل منه الرسائل.

كما تحث الهيئة المتعاملين على التأكد دائماً من إتمام عمليات السداد عبر القنوات المعتمدة، علماً بأن الهيئة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.