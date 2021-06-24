نحو 100 مفقود بعد 'كارثة ميامي'

وفي أحدث حصيلة، قال فريدي راميريس قائد الشرطة في ميامي ديد، إنه تم تحديد مكان تواجد 53 شخصا، إلا إن لا معلومات عن 99 شخصا آخرين.

ويخشى المسؤول الأمني أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن سالي هيمان مفوضة مقاطعة ميامي ديد، قولها إن البعض "ركضوا على السلالم وغادروا بأنفسهم"، وأضافت أنهم "في عداد المفقودين لأنهم لم يُسمع عنهم، أو لم يتصلوا بالعائلة أو الأصدقاء ليقولوا إنهم بخير".



وأكد تشارلز بوركيت عمدة بلدة سيرفسايد حيث وقع الحادث، إن شخصين نقلا إلى المستشفى، وتوفي أحدهما.

وكانت مفوضة مقاطعة ميامي الاميركية أعلنت، الخميس، عن مصرع شخص على الأقل جراء انهيار جزء من مبنى في ميامي بولاية فلوريدا.