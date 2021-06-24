شرطة ذي قار تعلن اعتقال 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة

وقال قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد علي الحربية في بيان، إنه "تم ضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة واقراص مخدرة تقدر بـ 4 كيلوغرام و 150 غراما من مادة الكريستال المخدرة".

وأضاف أنه "تم القبض على 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة"، مؤكداً أن العملية تمت "اثر معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار".