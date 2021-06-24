انت الان تتابع خبر شرطة ذي قار تعلن اعتقال 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة ذي قار، الخميس، عن اعتقال 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة"، مؤكدة ضبط كميات منها.
وقال قائد شرطة ذي قار الفريق الركن سعد علي الحربية في بيان، إنه "تم ضبط كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة واقراص مخدرة تقدر بـ 4 كيلوغرام و 150 غراما من مادة الكريستال المخدرة".
وأضاف أنه "تم القبض على 6 من المتاجرين بالمواد المخدرة"، مؤكداً أن العملية تمت "اثر معلومات دقيقة توفرت لدى قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار".