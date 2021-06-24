سفير إيران يقسم "كعكة الإعمار" متجاوزا سيادة سوريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في تجاوز للسيادة السورية، قال السفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، إن إيران وروسيا ستحصلان على الحصة الأكبر في إعادة الإعمار.

وأضاف "سبحاني" في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، على هامش مشاركة بلاده في معرض "بيلدكس" للبناء الذي افتتح في دمشق اليوم الخميس: "خلال الشهرين الماضيين أقيمت ثلاث معارض شاركت في جميعها الشركات الإيرانية بمشاركة واسعة من ضمنها هذا المعرض الذي تشارك فيه 27 شركة ايرانية مختصة في قطاع الانشاء بكل مجالاته".

وفيما يتعلق بتصريحات معاون وزير الطرق الإيراني محمود محمود زادة بعد زيارته الأخيرة إلى سوريا حول مشاركة الشركات الإيرانية بعملية إعادة الإعمار في سوريا قال سبحاني: "من الطبيعي أن الدول الصديقة لسوريا والتي وقفت إلى جانبها أن تحظى بالأولوية خلال مرحلة إعادة الاعمار'.

وتابع: "ومن جهة أخرى الدول والشركات التي تقدم أداء أفضل في سوريا بإمكانها أن تحقق نجاحا أكبر وأن تضمن لنفسها فرصا أكبر".

وأضاف: "إيران وروسيا وقفتا إلى جانب سوريا حكومة وشعبا خلال حربها ضد الإرهاب ولاشك في أن الدولتين ستحظيان بالدور الأكبر خلال مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار ويجب أن لا ننسى أن أعداء سوريا يسعون في مرحلة إعادة الاعمار إلى تحقيق أهداف فشلوا في تحقيقها خلال مرحلة الحرب ونحن متأكدون من أن الحكومة السورية واعية جدا لهذه المخططات وأؤكد أننا وقفنا إلى جانب سوريا خلال حربها ضد الإرهاب وسنبقى ونظل إلى جانبها خلال هذه المرحلة".