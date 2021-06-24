بإشراف عربي ودولي.. المغرب يدعم إجراء انتخابات ليبيا بموعدها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن المملكة تدعم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها بإشراف عربي ودولي.

وهو ما أكده رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات العامة في البلاد بموعدها المحدد في 24 ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

وأشار صالح، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة المغربية الرباط، إلى أهمية إجراء الاقتراع تحت إشراف المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية.

وشدد على أنه لا حل للأزمة الليبية سوى بإجراء الانتخابات، وأن الشعب الليبي هو من يختار من يحكمه، مشيدا بدور المغرب الهام في حل الأزمة الليبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الحلول التي لا تنطلق من الواقع الليبي وإرادة شعب ليبيا لن تنجح في حل الأزمة.



وأعرب بوريطة عن تأييد الرباط، بشدة، لجهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا وفق خارطة الطريق التي اتفق عليها الليبيون.

وأشار إلى أن الرباط انخرطت منذ البداية في جهود حل الأزمة الليبية انطلاقًا من قناعة أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب.

وألمح إلى أن العاهل المغربي يتواصل مع جميع المؤسسات الليبية وعلى رأسها مجلس النواب قبيل إجراء الانتخابات.

واعتبر أن إجراء الانتخابات في ليبيا مرحلة حاسمة، مثمنا دور مجلس النواب الليبي وجهوده في تعزيز الاستقرار.





وتأتي زيارة عقيلة صالح إلى المغرب غداة انتهاء النسخة الثانية من مؤتمر دولي عقد بالعاصمة الألمانية برلين حول الأزمة الليبية، في محادثات أجمع المشاركون فيها على ضرورة إخراج المرتزقة وإجراء الانتخابات في موعدها وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما تأتي أيضا في ظل تنامي المساعي الدولية، وأيضاً المغربية، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين والتعجيل بإيجاد حل للأزمة، مع مواكبة تفعيل مخرجات حوارهم السياسي الذي شهدته مدينتا بوزنيقة وطنجة.