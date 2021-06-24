عودة احتجاجات تايلاند.. مطالب باستقالة رئيس الوزراء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوت برلمان تايلاند لصالح اقتراح بتعديل الدستور ونظامها الانتخابي، متجاهلا التغييرات الكاسحة التي يطالب بها المؤيدون للديمقراطية.

وعاد المتظاهرون إلى شوارع تايلاند بعد توقف دام ستة أشهر، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الخميس.



وجاء هذا التأييد بعد أن تجمع آلاف المتظاهرين في عدة مواقع في أنحاء بانكوك اليوم الخميس، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا.

كما احتشد المتظاهرون لإحياء ذكرى الثورة السيامية التي شكلت نهاية النظام الملكي المطلق عام 1932.



وطالب المتظاهرون بـ"دستور منبعه الشعب" ورفضوا الميثاق الذي يعتبر جزءا من "الآليات المؤدية إلى استمرار النظام الحالي".

وكان الاقتراح الوحيد الذي وافق عليه البرلمان هو العودة إلى النظام الانتخابي السابق الذي يتضمن إدلاء الناخبين بصوتين، أحدهما لمرشح والآخر لحزب سياسي.