كوخافي بواشنطن.. تهديد إيران يستحوذ على زيارة الأيام الـ5

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بالعاصمة الأمريكية واشنطن، التقى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز.

ويستكمل كوخافي، الخميس، زيارته التي استمرت 5 أيام للولايات المتحدة الأمريكية وتركزت على الملف الإيراني.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان تلقت ”الخليج 365” نسخة منه: "سيعود الجنرال كوخافي إلى إسرائيل يوم الجمعة وسيجري تقييما للوضع فور وصوله".

وكان كوخافي خصص اليوم الأخير من زيارته للقاء كبار مسؤولي معاهد البحوث الرائدة في الولايات المتحدة.

كما زار أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية التابعة للجيش الأمريكي، والتقى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، ومدير جهاز المخابرات الوطنية أفريل هاينز.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "اللقاءات والاجتماعات تناولت التحديات الأمنية المشتركة، تتقدمها قضية الاتفاق النووي والتموضع الإيراني في الشرق الأوسط، والقضايا المتعلقة بتهديد الصواريخ الدقيقة من لبنان وصورة الوضع على الجبهة الشمالية".

كما عرض رئيس هيئة الأركان استنتاجات الجيش الإسرائيلي في عملية "حارس الأسوار" في غزة و"الإنجازات العسكرية" فيها، بحسب البيان نفسه.

ومنذ الأحد، عقد كوخافي عقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن الجيش الأمريكي، بينها زيارة إلى هيئة الأركان العامة المشتركة (البنتاغون) ومقر القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" (في تامبا/ فلوريدا).

كما عقد لقاءات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة، وأجرى تقييمًا مشتركًا مع مجموعة من القادة المسؤولين .

والتقى كوخافي مع عدد من المسؤولين البارزين على المستوى السياسي الأمريكي، بينهم وزير الدفاع لويد أوستين، ومستشار الأمن القومي جيك ساليبان.