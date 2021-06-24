"مكتب ميركل".. اشتباه في قنبلة ومسحوق أبيض وعملية أمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفذت الشرطة عملية أمنية واسعة في بلدة شترالزوند بولاية مكلنبورغ فوربومرن شمال شرقي ألمانيا، بعد تهديد بوجود قنابل.

لكن هذه البلدة والمبنى الذي كان فيه التهديد، ليس عاديين، فهي دائرة أنجيلا ميركل الانتخابية التي تشغل المستشارة مقعدها في البرلمان بشكل متواصل منذ 1990، والمبنى يضم مكتب ميركل الانتخابي.

وظهر اليوم الخميس، كان هناك إنذار بوجود قنبلة في المبنى، بعد العثور على طرد جسم غير معروف في صندوق البريد، وفق المتحدثة باسم الشرطة، جينيفر فيشر.

وعلى الفور، قامت عناصر الشرطة الألمانية بتطويق المبنى الذي يضم عدة مكاتب إدارية بينها مكتب ميركل، واستدعوا متخصصين في إبطال المتفجرات.

وفي الموقع، أجرى خبير متفجرات يرتدي معدات واقية كاملة، اختبار الأشعة السينية على العبوة المشبوهة.

وطوقت الشرطة المنطقة بالكامل، وأخلت المنازل المجاورة من السكان كإجراء احترازي، كما أغلقت كل الطرق المؤدية للمكان.

وبعد أكثر من ساعتين، قالت المتحدثة باسم الشرطة: "لم تكن هناك مواد خطرة في العبوة"، مضيفة "فقط أشياء يومية، ورسالة تحوي مسحوق أبيض لا يزال قيد الفحص من قبل جهاز تقييم المخاطر".

ولم تكن ميركل في المدينة اليوم الخميس، إذ كانت تحضر القمة الأوروبية التي انطلقت اليوم في بروكسل.