بريطانيا: على إيران تحمل مسؤولية إسقاط الطائرة الأوكرانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التزام بلاده بالعمل مع كندا لضمان تحقيق العدالة لجميع ضحايا حادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وقال جونسون في تغريدة على "تويتر": إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية مأساة، وكان يمكن تجنبها، ويجب على إيران تحمل المسؤولية عنها، وما زلت ملتزمًا بالعمل مع جاستن ترودو وآخرين لتأمين العدالة لجميع ضحايا الطائرة المنكوبة".



ولوح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في وقت سابق بفرض عقوبات على إيران حال عدم تقديم إجابات شافية عن جميع جوانب مأساة إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ونقلت شبكة "سي بي سي" نيوز عن رئيس الوزراء الكندي قوله: إن "إيران لم تقدم تفسيرات موثوقة بشأن كيفية وأسباب إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة".

وحمل السلطات الإيرانية مسؤولية "تقديم إجابات شافية عن جميع جوانب مأساة إسقاط الطائرة" قبل 17 شهرا.

وأضاف ترودو: "سنتابع جميع الخيارات فيما يخص إسقاط الطائرة الأوكرانية بما فيها اللجوء إلى الجنائية الدولية".

وتابع: "تقرير الطب الشرعي أكد أن رواية إيران بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية مخادعة ومضللة وتتجاهل عمدا العوامل الأساسية للواقعة".

ومضى في رسائله التهديدية لطهران، قائلا: "ندرس فرض عقوبات على إيران بسبب إسقاط الطائرة".

وقبل أكثر من 17 شهرا، أسقط الحرس الثوري الإيراني طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية 752 في سماء طهران بصاروخين أرض-جو، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا، بمن فيهم أشخاصا على صلة بكندا.

وفي 4 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت مجموعة دول تقودها كندا، تقدمها بطلبات للحصول على تعويضات من إيران لإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية، نيابة عن أسر الضحايا.

وأسقطت إيران طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها في 8 يناير/كانون الثاني 2020، ما أدى إلى مقتل جميع ركابها الـ176 وبينهم 85 مواطنا كنديا ومقيما دائما في كندا.

واعترفت طهران بعد ثلاثة أيام بإسقاطها طائرة البوينغ 737-800 التي كانت متجهة إلى كندا، عن طريق الخطأ.