موجز ”الخليج 365” للسياحة.. شروط مصر الجديدة وأعلي فندق بالعالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

تعتزم بريطانيا تخفيف قيود السفر للخارج، لكل من تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا المستجد.

كلف رئيس وزراء فيتنام، فام مينه شينه، السلطات المعنية بإعداد خطة لإعادة فتح جزيرة "فو كوك"، أكبر جزر فيتنام وتقع في خليج تايلاند.

أعلنت شركة مصر للطيران، الخميس، عن إجراءات السفر الجديدة بشأن كورونا في ضوء النشرة الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية.

فتح أعلى فندق في العالم أبوابه في قمة برج في "شنغهاي" على علو 632 مترا في عاصمة الصين الاقتصادية.

شددت وزارة النقل في الحكومة اليمنية على سرعة نقل مركز الملاحة الجوية من صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، إلى عدن، العاصمة المؤقتة.

