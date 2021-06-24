شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهند.. توقيف 4 أشخاص للاشتباه بصلتهم في تفجير استهدف سفارة إسرائيل‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

الخليج 365- متابعات

أعلنت الشرطة الهندية اعتقال أربعة أشخاص في منطقة نائية شمال الهند، ونقلهم إلى العاصمة نيودلهي، على خلفية تفجير استهدف السفارة الإسرائيلية بداية العام، وفق ما أفاد مسؤولون وتقارير إعلامية، يوم الخميس.



وقع التفجير في 29 كانون الثاني/يناير مع احتفال إسرائيل بذكرى إقامة علاقات دبلوماسية مع الهند، لكنه لم يسفر عن إصابات واقتصرت أضراره على الماديات.

ووصف مسؤولون إسرائيليون الحادث حينها بأنه ”هجوم إرهابي“.