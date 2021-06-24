شكرا لقرائتكم خبر عن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يجري بشكل سريع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفذ الولايات المتحدة حتى الآن انسحابها من أفغانستان بحزم وبسرعة، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد إنجازه بحلول 11 سبتمبر/ أيلول، في الذكرى العشرين للهجمات التي دفعت بواشنطن إلى التدخل للإطاحة بنظام طالبان، وفيما تشدد الحركة ضغطها العسكري على حكومة كابول، رأى خبراء أمريكيون أن سقوط العاصمة الأفغانية بيد المتمردين ليس حتمياً بعد الانسحاب الأمريكي والأطلسي.

إبطاء الانسحاب

لكن عوامل عدة قد تدفع بواشنطن إلى إبطاء انسحاب بعض الوحدات، بينها تقدم «طالبان» ميدانياً، ومصير الأفغان الذين تعاونوا مع الولايات المتحدة.

سقوط الحكومة ليس حتمياً

من جهة أخرى، قال خبراء أمريكيون إن من المحتمل أن تسيطر «طالبان» على كابول خلال العام الذي يلي مغادرة القوات الأجنبية لأفغانستان، لكن سقوط الحكومة ليس حتمياً إذا تمت قيادة الجيش الأفغاني بشكل جيد. وتشير تحليلات جديدة لأجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن طالبان قد تسيطر على البلاد في غضون 6 إلى 12 شهراً بعد انسحاب القوات الأمريكية. ويرى أندرو واتكينز، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ومستشار الأمم المتحدة السابق في أفغانستان، أنه «من غير الممكن إنكار حجم وسرعة الخسائر في الأراضي التي مُنيت بها الحكومة الأفغانية»، لافتاً إلى «أن سقوط كابول ليس وشيكاً. حيث إن «طالبان» ليست أداة ساحقة لا يتعذر قهرها». وأوضح أن معظم المقاطعات التي سيطر عليها المتمردون تقع في مناطق ريفية ذات قيمة استراتيجية ضئيلة. وأشار إلى أنه رغم وجود بعضها على طرق رئيسية، أو حول مدن كبيرة فإنهم «لن يحاولوا بالضرورة الاستيلاء على هذه المدن في المستقبل القريب».

فرصة ضئيلة ولكنها ممكنة

واعتبر كارتر مالكاسيان، المستشار السابق في «البنتاجون»، أن فرص استيلاء «طالبان» على كابول في المدى القريب «ضئيلة» لكن من «الممكن» أن يحدث ذلك خلال عام. وأضاف «إذا شهدنا سقوط مدن مثل قندهار أو مزار الشريف، حينها سيساورني القلق من سقوط كابول».

الأمر بيد غني

يتوقف الأمر الآن على قدرة الرئيس الأفغاني أشرف غني، على السيطرة على الحكومة وتغلب الجيش الأفغاني على مشاكله المتمثلة في الإحباط والفساد وسوء الإدارة،. ويقول خبراء أن الجيش الأفغاني محق في التركيز على حماية المدن الكبرى والطرق الرئيسية في البلاد.

ويحذرون من أن «خسائر الحكومة للمناطق سيكون لها تأثير سياسي في نهاية المطاف». واعتبروا أنه «يتعين على الجيش الأفغاني إظهار القوة والمرونة كي تتخلى «طالبان» عن طموح السيطرة على البلاد بالقوة».

ويرى مالكاسيان أن «طالبان» ترغب في انهيار الحكومة الأفغانية لتتمكن من التقدم وسد الفراغ الذي ستتركه، بدلاً من الاضطرار إلى القتال».(وكالات)