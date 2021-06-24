شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتهم دولاً باستغلال مجلس الأمن لتسييس العمل الإنساني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، الخميس، بعض الدول باستغلال مجلس الأمن لتسييس العمل الإنساني وممارسة النفاق السياسي في سوريا، بينما أعلنت الأمم المتّحدة أنّها حضّت مع دول عدّة روسيا على عدم الاعتراض على تمديد فترة إبقاء معبر باب الهوى بين تركيا وسوريا مفتوحاً لإتاحة دخول المساعدات الإنسانية إلى منطقة إدلب، في حين أعلنت روسيا أن جولة جديدة من مفاوضات «أستانا» الخاصة بالتسوية السورية ستجري في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان أوائل شهر يوليو/ تموز المقبل.

وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس، حول الوضع في سوريا، إلى أن «بيانات بعض الدول خلال الجلسة تظهر أنها لا تزال تمعن في استغلال مجلس الأمن منصة لتسييس العمل الإنساني في سوريا وممارسة النفاق السياسي والترويج لنهج مضلل يحرف المناقشات عن موضوعها الأساسي، بما يخدم هدفها في إطالة أمد الأزمة الإنسانية في البلاد».

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس قال خلال جلسة لمجلس الأمن«أطالب بإلحاح أعضاء المجلس بالتوصّل إلى توافق حول الإذن بالعمليات العابرة للحدود بصفتها شريان دعم حيوياً، لعام إضافي». وشدّد على أنّ «عدم تمديد الإذن الصادر عن مجلس الأمن ستكون له تداعيات مدمّرة. الشعب السوري بحاجة ماسّة إليه، ومن الأهمية بمكان أن نحشد كل قدراتنا عبر كلّ القنوات». وتجرى مفاوضات حول مشروع قرار أعدّته إيرلندا والنرويج، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن، وسط خشية من فيتو من روسيا التي أبدت رغبتها في إغلاق معبر باب الهوى. وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال الأربعاء إنّ الآلية العابرة للحدود «كانت لوقت طويل مفارقة تاريخية» و«يجب علينا تعزيز سيادة سوريا ووحدة أراضيها»، رافضاً تمديد العمل بهذه الآلية السارية منذ 2014.

من جهة أخرى، قال نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، اللواء ياروسلاف موسكاليك، أمس الخميس أثناء مشاركته في الدورة التاسعة من مؤتمر موسكو للأمن الدولي: «نعمل بشكل نشط على تسوية الأزمة السورية ضمن إطار صيغة أستانا التي ستنعقد جلسة جديدة منها قريبا، في 6-8 يوليو، في مدينة نور سلطان». وسبق أن أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، أن الدول الضامنة الثلاث في مفاوضات أستانا، وهي روسيا وتركيا وإيران، قد تعقد اجتماعاً جديداً في نور سلطان بحلول أواخر يونيو الجاري.

(وكالات)