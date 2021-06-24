شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان يسارع بإجراءات استثنائية للحد من أزمتي المحروقات والكهرباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”، وكالات

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس، اجتماعاً لدرس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات، وتفادي حصول أي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد، فيما طلب مصرف لبنان من الحكومة إصدار قانون يتيح له استخدام التوظيفات الإلزامية، في وقت جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بمبادرته الحكومية، معتبراً انه لا يوجد بديل لها في الوقت الحالي، في حين تجددت الاحتجاجات والاعتصامات والوقفات المطلبية، بينما فتحت محكمة التمييز تحقيقاً ضد الموظفين الحاليين أو السابقين الذين حولوا مبالغ مالية إلى الخارج.

دعم المحروقات

وعقد عون اجتماعاً ضم وزيري المالية والطاقة في حكومة تصريف الأعمال، الدكتور غازي وزني وريمون غجر، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، للبحث في موضوع دعم المحروقات، واتخاذ إجراءات استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحد من تمدد الأزمة، حيث تم خلال الاجتماع درس عدد من الاقتراحات الآيلة لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول أي مضاعفات سلبية تنعكس على الاستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.

وفي هذا السياق، طلب مصرف لبنان المركزي من الحكومة إصدار قانون يتيح له استخدام التوظيفات الإلزامية، وهي المبالغ المودعة لديه من قبل المصارف بصورة إلزامية، على سبيل تكوين الاحتياطات الإلزامية. وأصدر ​مصرف لبنان​ بياناً حول الإقراض مستنداً إلى المادة 91 من قانون النقد والتسليف، طالب فيه ​الحكومة​ بأن تعمل على إقرار الإطار القانوني المناسب الذي يسمح لمصرف لبنان المركزي باستعمال السيولة المتوفرة في التوظيفات الإلزامية، مع التزام الحكومة الصريح بإعادة أي أموال مقترضة من مصرف لبنان ضمن المهل المحددة قانوناً في المادة 94 من قانون النقد والتسليف.

بري: لا بديل للمبادرة

من جهة أخرى، تترقب الأوساط اللبنانية أن يقوم عون بخطوة حاسمة تضع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمام خيار التشكيل، أو الاعتذار، رغم أن الأوساط المقربة من الحريري تجزم أنه ليس في وارد الاعتذار حالياً، وهو ملتزم بمبادرة بري، ولن يقدم على هذه الخطوة إلا بالتنسيق مع بري وباقي الحلفاء. وفي هذا السياق، أكّد بري أن مبادرته قائمة، ولا سبيل غيرها لإخراج لبنان من أزمته، وبالتالي هو ليس في وارد التراجع عنها تحت أي ظرف، مشيراً في حديث صحفي، إلى انّه سيتراجع عن مبادرته في حالة وحيدة «وهي أن تحضر مبادرة أفضل منها بديلة عنها، تكون مقنعة للجميع، ولي أيضاً، وتحقق الغاية المنشودة بتشكيل حكومة إصلاح وإنقاذ، من اختصاصيين لا سياسيين، وبلا ثلث معطّل لأي طرف».

احتجاجات متفرقة

في غضون ذلك، تواصل إضراب موظفي الإدارات العامة لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، وارتفاع سعر الدولار بعدما لامس سعره ال16 ألف ليرة لبنانية، وفقدان مادة البنزين. وقطع محتجون طرقات في الشمال، كما قاموا في الجنوب بقطع وسط ساحة إيليا في صيدا بالسيارات احتجاجاً على الذل أمام محطات الوقود، وارتفاع سعر الدولار، وغلاء المواد الغذائية، والتقنين القاسي بالتيار الكهربائي. ونزل عدد من المتظاهرين إلى الشوارع في صيدا وأطلقوا هتافات ضدّ السلطة. كما شهدت مناطق عدّة إقفالاً للطرقات واحتجاجات مختلفة، وأقدم مجهولون على رمي مواد مشتعلة على مبنى وزارة الطاقة والمياه شرقي بيروت، في حين نفذ المحتجون اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت.

إلى ذلك، فتح النائب العام لدى ​محكمة التمييز، القاضي غسان منيف عويدات، تحقيقاً أولياً ضد كل من يظهره التحقيق من ​الموظفين​ الحاليين أو السابقين، الذين حولوا مبالغ مالية إلى خارج ​لبنان​ بجرم الإثراء غير المشروع.