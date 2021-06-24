شكرا لقرائتكم خبر عن بلاسخارت تصحح تجاهل وفد أممي والدة «الوزني» في كربلاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

ذكرت مصادر عراقية، الخميس، أن المبعوثة الأممية لدى العراق، جنين بلاسخارات، زارت والدة الضحية في الاحتجاجات العراقية، إيهاب الوزني، في محافظة كربلاء بجنوب البلاد، فيما أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، إصدار حكم بإعدام 13 شخصاً بتهمة الانتماء ل«داعش»، في حين ألقت القوات الأمنية القبض على 12 إرهابياً في كركوك وسامراء.

وقالت المصادر إن بلاسخارت زارت منزل الوزني، وتحدثت مع والدته بشأن إجراءات محاسبة قتلته، وسعي الحكومة العراقية إلى تحقيق ما ينصف الضحايا. وتأتي هذه الزيارة بعد أيام على ظهور والدة الناشط العراقي البارز، إيهاب الوزني، الذي اغتيل في التاسع من مايو/ أيار الماضي بمحافظة كربلاء، وهي تحاول الحديث إلى وفد الأمم المتحدة الذي تجاهلها. وخلال تواجدها أمام المحكمة مر وفد تابع للأمم المتحدة، وحاولت والدة الناشط القتيل الحديث إليه، حيث طرقت زجاج السيارة المصفحة، لكن أحداً لم يعرها أهمية، ليسير الموكب وتبقى هي في الشارع تحاول معرفة قتلة ولدها. وأحدث الفيديو جدلاً كبيرا في العراق، وأثار تعاطف النشطاء، حيث وصف ب«المشهد المؤلم».

من جهة أخرى، ذكر بيان لمجلس القضاء، أن «محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة، أصدرت حكماً بالإعدام وفقاً لأحكام المادة الثانية /1 و3 و7 وبدلالة المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005 بحق ثلاثة عشر مداناً بجريمة الانتماء لعصابات «داعش» الإرهابية». وأضاف، أن «الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان من عام 2019». وبحسب البيان، فإن «المحكمة اطلعت على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات «داعش» الإرهابية، إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم».

إلى ذلك، ذكرت خلية الإعلام الأمني أن مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على تسعة إرهابيين، من بينهم امرأة، في محافظة كركوك. كما أكدت الخلية أن مفارز الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع نفذت عملية استباقية في محافظة كركوك، تمكنت خلالها من القبض على إرهابيين آخرَين اعتبرا من الخطرين، بينما أكدت وزارة الداخلية القبض على أحد المطلوبين في ناحية دجلة بمدينة سامراء.