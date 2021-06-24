شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: «برلين 2» فرصة لتجديد الالتزام باستقلال ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا «برلين 2»، التي أقرتها الدول الأعضاء والمنظمات المشاركة، أمس الأول، في العاصمة الألمانية، برلين.

وحسب الموقع الرسمي للبعثة الأممية في ليبيا، أشاد كوبيش، بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية، الرامية إلى مساعدة الشعب الليبي في سعيه لتحقيق الوحدة والسلام والاستقرار للأجيال القادمة، مرحباً أيضاً بمشاركة ليبيا كعضو في مؤتمر برلين ممثلة برئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

واعتبر كوبيتش مؤتمر برلين فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسلامة أراضيها، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير منذ انعقاد مؤتمر برلين الأول في يناير/ كانون الثاني 2020، ما أدى إلى إنهاء النزاع المسلح في ليبيا وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار وإنشاء سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة.

وأكد أن إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021 والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار أمران حتميان لاستقرار ليبيا.

وشدد على أهمية معالجة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وكذلك انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

وبحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في لندن، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز أوجه التعاون المختلفة.

وذكرت المصادر أن الدبيبة وصل إلى لندن في زيارة رسمية، ومن المقرر أن يجري خلالها لقاءات لبحث عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية مع المسؤولين

وحث المبعوث الخاص السلطات الليبية على قيادة عملية مصالحة وطنية شاملة ودعا لانهاء التدخلات الخارجية، بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكشفت وسائل إعلام أمس، أن أروقة مؤتمر «برلين 2» تخلله سجال ساخن بين الوفدين المصري والتركي حول البيان الختامي للمؤتمر بشأن وضع المرتزقة، وذلك بعد اعتراض مصر على عدد من النقاط التي رغب الوفد التركي في تعديلها وإضافتها، ولكن الطلب التركي قوبل بالرفض من قبل كل المشاركين في المؤتمر ليخرج البيان كما أرادته القاهرة التي طالبت بوضع جدول زمني واضح لانسحاب المقاتلين الأجانب والمرتزقة.

وقالت صحيفة «المرصد» الليبية نقلاً عن مصادر مطلعة أن هناك خلافاً مصرياً تركياً حدث بعد محاولة أحبطتها القاهرة من وفد تركيا لتعديل المادة 5 في البيان الختامي بعد توزيعه على الوفود.

وأضافت المصادر أن «الوفد التركي حاول تمرير فقرة في المادة 5 تنص على سحب المرتزقة فقط ، الأمر الذي قوبل برفض مصر وحلفائها العرب والأجانب في المؤتمر».

وأكدت المصادر أن الوفد التركي وافق على الاعتراض المصري بشرط إضافة فقرة تنص على «سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بما لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار» وقد قوبلت هذه النقطة أيضاً بالرفض.

وأكدت المصادر أن «البيان صدر كوثيقة رسمية مسجلاً تحفظ تركيا على المادة 5 في ختامه»، إلا أن تحفظها لا يفقد البيان قيمته، وهي وغيرها ملزمون بتنفيذ رغبة الليبيين.