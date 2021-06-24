شكرا لقرائتكم خبر عن موسم صيف أبوظبي ينطلق رسمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حملتها السنوية لموسم الصيف، بنسختها الجديدة لهذا العام، تحت عنوان الصيف # في_أبوظبي، والتي تستمر خلال الفترة من 24 يونيو لغاية 31 أغسطس.

تهدف الحملة إلى تقديم تجارب استثنائية، تشمل سلسلة من العروض الترويجية وخيارات الإقامة والأنشطة الترفيهية التي تنسجم مع أرقى معايير الأمان والسلامة، والجوائز والحسومات التي تستمر طوال موسم الصيف.

تأتي حملة الصيف # في_أبوظبي ضمن سلسلة الجهود الرائدة التي تقودها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية تلبي كافة التطلعات، عبر توفير مجموعة واسعة ومتنوعة من العروض وخيارات الإقامة عالمية المستوى وفي متناول الجميع، إلى جانب حسن الضيافة التي تشتهر بها العاصمة الإماراتية وعدد لا يحصى من الأنشطة الترفيهية التي توفرها الحملة لكل من العائلات والأزواج.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة لحملة الصيف # في_أبوظبي، ومتحمسون لنلتمس أصداءها الإيجابية، وهي المحطة السنوية التي ينتظرها جميع أفراد المجتمع والزائرون للاستمتاع بمجموعة واسعة من الخيارات، لاسيما هذا العام، لتذكّرهم بالأنشطة المتنوعة التي لطالما كانت تميّز موسم صيف أبوظبي قبل الجائحة العالمية».

وتحت عنوان «صيف الموضة»، يقدّم موسم عروض أبوظبي ابتداءً من 17 يونيو الجاري تخفيضات وحسومات هي الأكبر، بحيث يصل بعضها إلى 80% في أكثر من 3000 متجر. وضمن الفعاليات الثقافية، يقيم «متحف الأطفال» في اللوفر أبوظبي معرضاً جديداً بعنوان «مشاعري! مغامرة جديدة في عالم الفن» يوفر من خلالها مساحة لإلهام العقول الشابة وتقديم تجربة تفاعلية فريدة للأطفال باستخدام أحدث التقنيات المبتكرة.

من جهته، يقدّم موسم فنون الطهي في أبوظبي تحت عنوان «صيف الآيس كريم»، سلسة من ورش العمل والعروض الفنية والبصرية المناسبة لتطبيق إنستجرام بمشاركة عدد من الإبداعات الفنية التي تحمل توقيع الفنان البصري العالمي سيريل لانسلين للمرة الأولى في أبوظبي.

من جهة أخرى، تسعى الإمارة لتسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة جينيس للأرقام القياسية مع 1001 نكهة آيس كريم متوفرة في ياس مول، بمشاركة عدد من العلامات التجارية العالمية مثل Pan-n-Ice للمرة الأولى في المنطقة.