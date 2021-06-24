شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه المدارس برصد الدرجات المتأخرة للطلبة منذ الفصل الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

أكدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أنها تواصل رصد درجات الطلبة، وفقاً لمراحل عقد الامتحانات العادية والتعويضية التي التحق بها الطلبة بسبب غياب مبرر أو عذر تقني، مشيرة إلى أنها تعمل على الانتهاء من كافة عمليات الرصد وفقاً للخطة الزمنية التي تم وضعها مسبقاً، وتراعي الوقت اللازم للفرق لرصد درجات الطلبة الملتحقين بالامتحانات التعويضية التي تم الانتهاء منها الخميس 246 2021 تمهيداً لإعلان النتائج في الأسبوع الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك رداً على سؤال ل«الخليج» حول مطالبة المؤسسة مديري النطاقات التعليمية في مختلف إمارات الدولة، بتوجيه جميع المدارس التابعة لها، بالانتهاء من عملية رصد الدرجات المتأخرة الخاصة بالطلبة، والتي لم يتم رصدها خلال الفصول الدراسية الماضية.

وأفادت بأن لديها نحو 11 ألف طلب مقدم من قبل الطلبة في المراحل الدراسية المتنوعة، لم ترصد درجاتهم في الفصول الأول أو الثاني أو الثالث، مع اختلاف أعدادهم من نطاق إلى آخر، ومن مجلس تعليمي لآخر، وفق جدول يوضح عدد الدرجات غير المرصودة في كل فصل دراسي على مستوى كل نطاق.

ووجهت المؤسسة، مديري النطاق بإبلاغ المدارس بضرورة العمل على الانتهاء من رصد واعتماد درجات الطلبة المذكورين والانتهاء من الإجراءات بصورة سريعة، وتزويدها بالتعديلات والرصد الجديدين.