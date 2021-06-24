شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنة المدن الصحية» تستعد لاستقبال وفد «الصحة العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

أكد الدكتور عبدالعزيز المهيري مدير عام هيئة الشارقة الصحية، رئيس اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، جاهزية فرق العمل للزيارات الميدانية، ومناقشة ملف متطلبات توسعة نطاق برنامج المدن الصحية والتي تتبع فيه المعايير العالمية، والذي سيخضع للتقييم في يوليو/ تموز المقبل من قبل منظمة الصحة العالمية، ويتناول 9 محاور أساسية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية ضمن برنامج الشارقة مدينة صحية.

وأشاد بالدور الكبير الذي تقوم به مختلف الجهات والدوائر الحكومية بإمارة الشارقة في تجهيز الملف واستيفاء المتطلبات التي تصب في تحقيق أهداف البرنامج لتوفير بيئة صحية مستدامة وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وناقشت اللجنة التنفيذية لتوسيع نطاق المدن الصحية في إمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، الاستعدادات لاستقبال وفد منظمة الصحة العالمية لإتمام عملية التقييم ضمن برنامج المدن الصحية، والتي ستمتد على مدار 3 أيام تتضمن جلسات تقييمية وزيارات ميدانية للمرافق والمنشآت.

واختارت اللجنة أماكن عدة في الإمارة لإجراء الزيارات الميدانية لاطلاع الوفد من ممثلي منظمة الصحة العالمية بهدف إبراز الدور الكبير والجهود الحكومية في تطبيق هذه المحاور الصحية والتعليمية والبيئية والشاملة لرفاهية المجتمع، إضافة إلى استعراض قصص نجاح الإمارة خصوصاً في ظل التصدي لجائحة «كوفيد-19».

واستعرضت اللجنة نتائج التقييم الداخلي عن شهر يونيو/ حزيران 2021 الذي تناول أهم الأرقام والإحصاءات لعمل اللجان التنفيذية.