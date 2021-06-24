شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مرحلة من منطقة السباحة بشاطئ كلباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: محمد الوسيلة

افتتح المجلس البلدي لمدينة كلباء وبلدية المدينة، صباح أمس الخميس، المرحلة الأولى لمشروع المنطقة المخصصة للسباحة على شاطئ مدينة كلباء بعد تطويره، حيث تبلغ مساحة المشروع الإجمالي 3 كيلومترات، فيما بلغ طول المرحلة الأولى التي تم تدشينها أمس كيلومتراً واحداً.

وأكد الدكتور سليمان سرحان الزعابي رئيس المجلس أن المجلس والبلدية عينا شركة متخصصة تحوز خبرة كبيرة في إمارة الشارقة لإدارة منطقة السباحة بالشاطئ لتوفير سباحة آمنة للهواة والتدخل عند حدوث أي طارئ طبقاً لتعليمات وإرشادات صارمة، وخصصت الشركة في المرحلة الأولى أكثر من 22 مراقباً ومنقذاً مؤهلين بشهادات ومدربين على مستوى عال يستخدمون آليات متطورة ومعدات وأجهزة حديثة للمراقبة والإنقاذ.

وأشار إلى أن اختيار المنطقة الممتدة من البردي وحتى مدخل خور كلباء كمرحلة أولى لممارسة السباحة جاء وفق دراسات ميدانية ساهم فيها غواصون متطوعون من نادي الشارقة للرياضات البحرية بالتعاون مع مركز شرطة كلباء الشامل والدفاع المدني والإسعاف الوطني، حيث تم اختيار المنطقة باعتبارها الأفضل لخلوها من موانع السباحة مثل التيارات البحرية والإنشاءات التي تعيق السباحة وتؤدي إلى وقوع حوادث الغرق، مشيراً إلى أن الجهود مستمرة لاستكمال المشروع بطول 3 كلم والذي يتضمن أيضاً تخصيص مساحات مغلقة للأطفال برفقة أولياء أمورهم، إلى جانب مكان خاص للنساء لممارسة السباحة على امتداد الشاطئ بعد تطويره بطول 9.5 كلم.