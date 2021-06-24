شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 6 أشخاص في حوادث مرورية بدبي خلال يومين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفاوتة في حوادث متفرقة خلال اليومين الماضيين، بحسب إفادة العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، الذي أشار إلى أن الحوادث وقعت نتيجة عدم ترك مسافة أمان، وعبور الشارع من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، بالإضافة إلى السرعة الزائدة.

وأوضح العقيد جمعة بن سويدان، أن الحادث الأول وقع الثلاثاء الماضي على شارع اليلايس بالاتجاه القادم من شارع الشيخ زايد إلى دوار الحوض، ونتيجة للسرعة الزائدة وعدم ترك مسافة بين المركبات وقع حادث اصطدام بين 5 مركبات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متوسطة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرار متوسطة بالمركبات.

بينما وقع الحادث الثاني مساء الأربعاء حينما قام شخص بعبور الشارع من غير الأماكن المخصصة للعبور، فتعرض للدهس من مركبة، نتج عنه إصابته بإصابات متوسطة، إضافة إلى الحادث الثالث الذي وقع في نفس اليوم (الأربعاء) على شارع الخيل عند جسر القناة المائية بالاتجاه إلى منطقة ديرة بين دراجة نارية ومركبة خفيفة، ومن خلال المعاينة الأولية، تبين أن الحادث وقع نتيجة عدم التزام سائق الدراجة النارية بالمسافة الآمنة بينه وبين المركبة التي أمامه، ما نتج عنه إصابة سائق الدراجة النارية بإصابات بسيطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار إلى أن الحادث الرابع وقع في اليوم ذاته على شارع الشيخ زايد عند مدخل المارينا مول، حينما قام سائق شاحنة بتخفيف السرعة قاصداً دخول مواقف المارينا باتجاه عكس السير، ما أدى إلى اصطدام دراجة نارية بالشاحنة من الخلف، وأسفر الحادث عن إصابة سائق الدراجة بإصابات بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لحقت أضرار بليغة بالدراجة.

وفي حادث آخر أصيب سائق بإصابات بسيطة في حادث اصطدام وقع بين شاحنتين على جسر معبر الخليج التجاري بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، ومن خلال المعاينة الأولية تبين أن سبب الحادث يعود إلى عدم ترك مسافة كافية بين الشاحنتين، ما أدى إلى وقوع الاصطدام، ومن جراء الحادث لحقت أضرار بليغة بالشاحنة المتسببة وبسيطة بالثانية.