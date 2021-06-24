شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تطلق «تجربتي» لنقل الخبرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة:”الخليج 365”

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاتصال المؤسسي، مبادرة «تجربتي»، التي تهدف إلى إثراء المعرفة وتعزيزها لدى موظفي الدائرة كافة في مختلف الوحدات التنظيمية، ونقل خبرات وتجارب قيادات الدائرة في حقول العمل المتنوعة بالمحاكم.

وستعقد لقاءات المبادرة بشكل دوري في مقر الدائرة، وتتضمن سلسلة من ورش العمل واللقاءات تستضيف خلالها رؤساء المحاكم ومديري الإدارات والموظفين ذوي الخبرات.

واستضافت المبادرة، في أولى لقاءاتها المعرفية بعنوان «دور القيم في النجاح»، المستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة لإطلاع الموظفين على الدروس المستفادة من خبراته ومسيرته المهنية الطويلة في خدمة الوطن والعمل الحكومي، فيما قدّم الخاطري خلاصة مسيرته المستمرة منذ 30 عاماً.