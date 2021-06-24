مباحثات عراقية فرنسية حول جهود التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

بحث رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي استمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق للقضاء على الإرهاب، فيما أكدت فرنسا دعمها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره.

وقال بيان أصدره رئيس مجلس النواب وأوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية "إن الحلبوسي التقى اليوم وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مبنى وزارة الدفاع الفرنسية وعقبها جلسة مباحثات".

وتم خلال اللقاء - بحسب البيان - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري لتعزيز قدرات الجيش العراقي، واستمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق في الدعم الفني واللوجستي والاستخباري، للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك ناقش اللقاء ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق.

من جهتها، أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية دعم بلادها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره، والحرص على تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتمتين العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا.

وكان رئيس البرلمان العراقي قد التقى اليوم مع وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لودريان، حيث شدد خلال اللقاء على أهمية الدعم الفرنسي للحكومة العراقية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي فضلا عن بذل مزيد من الجهود فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم وغلق المخيمات وإعادة الاستقرار.