ضلت الطريق.. "مباحث الفيوم" تعيد "الطفلة حبيبة" إلى أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

نجحت جهود رجال البحث الجنائى بالفيوم فى إعادة الطفلة حبيبة لأسرتها بعد 3 ساعات من البلاغ باختفائها .

كان اللواء ثروت المحلاوي نائب مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور قسم شرطة مركز الفيوم من والد الطفلة حبيبة أشرف خميس عبد الرحمن 10 سنوات مقيمة بقرية سنوفر.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم أحمد حسين طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة مركز الفيوم، تحت إشراف اللواء صبرى العزب مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، حيث جرى العثور على الطفلة على قيد الحياة فى أحد شوارع القرية، بعد ثلاث ساعات من البلاغ باختفائها.

وأوضحت التحريات أن الفتاة ضلت الطريق لمنزل أسرتها وذهبت لمكان آخر، خاصة أن أسرتها كانت تعتقد أنها غرقت فى الترعة التى تمر بوسط القرية.

جرى تسليم الطفلة لأسرتها، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.