"نائب سابق ومرشح حالي وبتاع عفاريت".. تحريات أولية عن علاء حسانين المتهم بتهريب الآثار في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، القبض على النائب السابق علاء حسانين، الشهير والمرشح حاليًا لانتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمركز ديرمواس، جنوب المحافظة نظام "فردي"، لاتهامه بتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار، وتهريبها مستخدما الدجل ومدعيا تسخير الجن.

وضبطت الأجهزة الأمنية، مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها بحيازة المتهمين وكشفت أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية جرى استخراج الآثار منها.

وكشفت التحريات الاولية أن علاء حسانين جرى استبعاده من انتخابات مجلس النواب الماضية فقدم طعنا أمام المحكمة وتم قبوله وإدراج اسمه في كشوف المرشحين وترتب علي ذلك تأجيل إجراء الانتخابات بالدائرة حتى وقتنا هذا.

وأوضحت التحريات أن المرشح الحالي لمجلس النواب عرف سابقًا بـ"نائب الجن والعفاريت" وذلك بسبب شهرة استخدامه للدجل والشعوذة في مجال التنقيب عن الآثار، وأنه يدعي قدرته على تسخير الجن لمساعدته في ذلك، بينما قالت التحريات إن المتهمين الذين جرى ضبطهم وبحيازتهم القطع المشتبه في أثريتها، جرى وضعها في مخازن وأماكن معدة سلفًا لإيهام من يتعاملون معهم بأنهم استخرجوها من هذه الأماكن وليس أماكن أخرى.

واستضاف علاء حسانين في شهر مارس الماضي، الدكتور "حمد الشماسي" سفير دولة الإمارات بالقاهرة، على هامش زيارة الثاني لمحافظة المنيا، حيث استقبله الأول بقرية أسمو العروس التابعة لمركز ديرمواس، ما اعتبره البعض بأن المرشح يستغل علاقاته للترويج والدعاية لنفسه في الانتخابات المقبلة.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قررت إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا رقم "4" برمز ساعة اليد، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردى لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد سلفا.