مفاجأة.. هل اكتفت عصابة "نائب الجن" بكنز الـ201 قطعة أثرية؟ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي ومحمد شعبان:

201 قطعة أثرية تعود للعصور اليونانية والرومانية والإسلامية لم تكتف بها عصابة "برلماني الجن" وعمدت للتنقيب عن الآثار في مقابر جديدة.

جهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كشفت عن 4 حفرات بنطاق مصر القديمة يتراوح قطرها بين متر ومترين بعمق كبير شرع عناصر التشكيل في البحث عن الآثار بداخلها.

مقطع فيديو أعدته وزارة الداخلية كشف عن الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب عن الآثار خلسة والتي أسفرت عن استخراج المتهمين لت201 قطعة أثرية ترجع لعصور مختلفة.

وتبين أن المتهمين استخدموا (15 كوريكا - 12 فأسا - 3 أزمة حديدية بمقبض خشبي - 9 مطرقات - 3 مطارق كبيرة - 11 مسمارا حديديا - 15 أجنة حديدية - 8 مقاطف - كمية من الأحبال - كابل كهرباء - 4 مولدات كهربائية - 5 شنيور دقاق).

تحريات قطاع أمن القاهرة توصلت إلى أن تشكيلا عصابيا للتنقيب عن الآثار والاتجار بها يتزعمه النائب البرلماني السابق "ع.ح." الذي سبق اتهامه في 4 قضايا، والمعروف إعلاميا بـ"نائب الجن"، يتولى عملية تمويل عمليات التنقيب بمناطق متفرقة على مستوى الجمهورية.

عقب تقنين الإجراءات انطلقت مأموريات من الإدارة العامة لمباحث القاهرة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام تمكنت من ضبط 17 متهما بحوزتهم 201 قطعة أثرية كالتالي: (2 لوح خشبي منقوش بالهيروغليفية -

36 تمثالا مختلفة الأطوال - 4 تماثيل أوشابتي نصفي - تمثال خشبي طوله 40 سم على هيئة أوزورية - تمثال أوشابتي من المرمر - 2 تمثال من البرونز أحدهما مكسور الرأس - رأس تمثال صغير الحجم من البرونز - تمثال خشبي طول 10 سم).

كما شملت المضبوطات (تمثال حجري منقسم لجزئين - رأس تمثال لمهرج يرجح أن يعود للعصر اليوناني - تمثال حجري جنسي يعود للعصر اليوناني - رجل تمثال من الحجر ورأس تمثال من الفخار - 52 عملة مختلفة الأشكال برونز نحاس يرجح أن تعود للعصور اليونانية والرومانية - 6 عملات من البرونز يرجح أن تعود للعصر اليوناني- قنبلة نفط فخار يرجح أن تعود تعود للعصر الإسلامي -3 ابر جراحية تعود للعصر الإسلامي).

وضبطت الأجهزة الأمنية (عقود بها مجموعة من التمائم تمثل آلهة مختلفة - 3 قطع حجرية مدون عليها نقوش فرعونية - مائدة قرابين حجرية - 4 فازات مختلفة الأحجام - إناء من الألاباستر - 24 نموذجا لأواني مختلفة الأشكال - 3 أواني صغيرة من المرمر - إبريق صغير الحجم أخضر اللون من الفيانس - 2 طبق بازلت أسود اللون أحدهما على شكل سمكة والثاني على شكل أوزتين).

كما أمكن ضبط (3 مسامير من البرونز - 6 قطع من الظران يرجح أن تعود إلى عصر ما قبل التاريخ - 3 أطباق صغيرة الحجم من الفخار - 6 قطع من الفخار على شكل إناء صغير الحجم - غطاء اناء حجري وقاعدة لطائر حجري - مسند رأس من الخشب - 10 قطع من الفيانس أخضر اللون - 3 مسرجة من الفخار يوناني روماني -

جزء من تمثال على هيئة حيوان من الخشب - 3 ثقل ميزان أحدهم بازلت والآخر حجري - مرآه من النحاس يعلوها الصدأ - 3 موازين من البازلت - 3 مكحلة صغيرة أحداها من المرمر والثانية من البازلت والثالثة حجرية- تمثال جنائزي حجري غير مكتمل).