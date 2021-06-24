بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح أعمال تطوير سينما ومسرح الصداقة في أسوان بـ12 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، أعمال التطوير والتحديث الشامل في سينما ومسرح الصداقة بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك في اليوبيل الذهبى بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشاء هذا الصرح السينمائي والفني والترفيهي والمقام على مساحة 1500 متر.

جاء ذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة، بجانب المهندسة نجوى إبراهيم مدير عام سينما ومسرح الصداقة.

قدم اللواء أشرف عطية شكره لوزيرة الثقافة لحرصها ودعمها اللامحدود لكافة الصروح والأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية، مؤكدَا أن افتتاح سينما ومسرح الصداقة يتواكب مع انطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الخامسة.

وأكد محافظ أسوان على سعى المحافظة المتواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية للتسويق السياحى لهذه البقعة الساحرة لتكون من أجمل المشاتي والمقاصد العالمية على خريطة السياحة الدولية وإعلاء اسم أسوان فى سماء الفن والإعلام.

وأوضحت المهندسة نجوى إبراهيم بأن أعمال التطوير والتجديد لسينما ومسرح الصداقة جاءت بمبادرة من محافظ أسوان، الذي قدم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحويل هذا الصرح التاريخي بانوراما جمالية بعد سنوات طويلة لم تشهد فيها هذه النقلة الحضارية الفريدة من نوعها ولاسيما في ظل موقعها المتميز والمواجه لحديقة درة النيل لتتواكب مع اللوحة الفنية الجديدة بعد تنفيذ أكبر مشروع حضاري لتجميل واجهة مدينة أسوان والتي شملت الحديقة وميدان المحطة والسوق السياحى القديم.

موضحة أن أعمال التطوير تضمنت منظومة إطفاء وتركيب شاشة عرض عملاقة بمقاس 55 متر مسطح في الصالة الرئيسية مزودة بأحدث ماكينة للعرض السينمائي " دولبى " وأرقى أنواع الصوتيات والمؤثرات الصوتية ، فيما تستوعب 650 مشاهد بعد تركيب 430 مقعد مطور في الصالة السفلى و220 مقعد آخر بالبلكون، إلى جانب توفير 6 غرف للفنانيين داخل كواليس المسرح، وكذا دورات مياه حضارية ، و 2 بوفيه ، وشباك للتذاكر، مع إتاحة 4 بوابات لدخول جمهور المواطنين، و7 بوابات للخروج لتسهيل حركة الدخول والخروج بالشكل المطلوب.