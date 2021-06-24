أمريكا: لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن في المفاوضات النووية الإيرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال مفاوض أمريكي اليوم الخميس، إنه لا تزال هناك خلافات خطيرة مع إيران، وذلك بعد تعليقات من طهران بشأن إحراز تقدم، وقبل إجراء مزيد من المحادثات لإحياء اتفاق عام 2015 لمنع الجمهورية الإسلامية من صنع أسلحة نووية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية بعد انتهاء الجولة السادسة من المحادثات "لن يتم الاتفاق على أي شيء قبل الاتفاق على كل شيء".

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد من الاتفاق النووي الدولي في عام 2018، أدارت طهران ظهرها للقيود المفروضة على الاتفاق على برنامجها النووي.

ثم وسعت الجمهورية الإسلامية أنشطتها النووية تدريجيا بما يخالف الاتفاقات وقيدت عمليات التفتيش النووي الدولية.

ويحاول دبلوماسيون من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين التوسط بين الولايات المتحدة وإيران في المحادثات الجارية في فيينا منذ نيسان/أبريل بهدف إنقاذ الاتفاق النووي.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الجانبين لا يزالان على خلاف خطير لم يتم تجاوزه بشأن مجموعة من القضايا، مشيرا إلى الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها للامتثال لتخفيف العقوبات وتسلسل الخطوات التي سيتخذها الجانبان.

وعن الجولة السابعة من المحادثات الوشيكة ، قال المسئول " لن نعود لجولة سابعة إذا لم نكن نؤمن أن التوصل إلى اتفاق أصبح ممكناً . ويبقى ذلك ممكنا، ويبقى هذا هدفنا، لكننا لم نصل إلى هناك بعد".

ورفض المسؤول التعليق على تفاصيل المحادثات ، بيد أنه قال أيضا إن المفاوضات لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى .