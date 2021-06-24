الصين: الانتشار العسكري على حدودنا مع الهند هو ترتيب دفاعي اعتيادي

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

قالت الصين اليوم الخميس، إن الانتشار العسكري الصيني على الجزء الغربي من الحدود الصينية - الهندية هو ترتيب دفاعي اعتيادي يهدف إلى مواجهة ما اسمته "ضم وتهديد الدول المعنية للأراضي الصينية".



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في اثناء المؤتمر الصحفي اليومي ردا على تعليق وزير الخارجية الهندي بان "الصين ما زالت تنشر قواتها في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين وانه من غير المؤكد ما إذا كانت الصين ستفي بالتزاماتها ذات الصلة".

واتهم تشاو "الجانب الهندي ولفترة طويلة بمواصلة تعزيز نشر قواته في المناطق الحدودية الصينية الهندية وتخطيه الخط الفاصل وضم الأراضي الصينية له.