الأردن تدين مصادقة سلطات الاحتلال على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أدانت الحكومة الأردنية اليوم، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز أن هذه الخطوة مرفوضة وتمثل خرقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وشدد السفير الفايز على أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سواءً بناء المستوطنات أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين غير شرعية وغير قانونية وتقوض جهود التهدئة وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.