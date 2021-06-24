الاتحاد الأوروبي يقدم 10 ملايين يورو للسودان لتعزيز الشفافية والمساءلة

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي عن مشروع جديد في السودان من شأنه تعزيز الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة وتحسين تقدم الخدمات العامة.



وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم"، إنه "يدعم التحول الاقتصادي من خلال تقوية قدرات المؤسسات السودانية عبر برنامج قيمته 10 ملايين يورو"، مشيراً إلى أن البرنامج "سيسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة في الإدارات العامة ويحسن ويعزز تقديم الخدمات العامة، كما يهدف لتعزيز الترابط المنطقي للسياسات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة".

وأضاف: "يهدف البرنامج إلى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي من خلال مراجعات جودة الأصول واستراتيجية الإصلاح مع بنك السودان المركزي".

وخصص الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو لدعم عملية الانتقال في السودان، والتي يقول عنها إنها "واحدة من أهم التطورات الأخيرة التي توفر فرصة لإحلال السلام والتحول المستدامين في القرن الأفريقي".