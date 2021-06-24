الجامعة العربية تدين افتتاح هندوراس سفارة في القدس

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أدانت جامعة الدول العربية افتتاح هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مشددة على أن ذلك يعدّ انتهاكا جسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تؤكد على المكانة والوضع القانوني والتاريخي القائم لمدينة القدس بما في ذلك قراري مجلس الأمن رقم 476 و478 لعام 1980، التي تؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية عربية محتلة يحظر نقل أي سفارات لدى حكومة الاحتلال إليها.



وعدّ الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي -في تصريح له اليوم- افتتاح السفارة بالقدس المحتلة اعتداء سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، محذراً من انعكاساته وانتكاساته على العلاقات العربية مع هندوراس.