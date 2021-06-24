العراق يهزم لبنان في بطولة كأس العرب للشباب

تمكن منتخبنا الوطني للشباب، الخميس، من هزيمة نظيره اللبناني بهدفين دون مقابل ضمن بطولة كأس العرب المقامة حالياً في مصر.



وسجل الهدف الاول لمنتخب العراق للشباب بلند حسن في الدقيقة 16 من شوط المباراة الاول. وسجل الهدف الثاني اللاعب عبد القادر ايوب في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني. وسيواجه العراق، السبت المقبل منتخب السنغال الذي تغلب اليوم على جزر القمر بخمسة اهداف لهدف. وكان العراق خسر مباراته الماضية امام جزر القمر بأربعة اهداف لثلاثة.