فرنسا تؤكد دعمها الكامل لسيادة العراق وحفظ استقراره

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والوفد المرافق له التقى، اليوم الخميس، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث جرت مراسم استقبال رسمية في مبنى وزارة الدفاع الفرنسية وعقبها جلسة مباحثات".وبحث اللقاء، بحسب البيان "العلاقات الثنائية بين البلدين، والتأكيد على دعم الحكومة العراقية في المجال العسكري لتعزيز قدرات الجيش العراقي، واستمرار جهود التحالف الدولي لإسناد العراق في الدعم الفني واللوجستي والاستخباري، للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك ناقش اللقاء ضرورة حفظ أمن البعثات الدبلوماسية في العراق".

وأكدت وزيرة الجيوش الفرنسية دعمَ بلادها الكامل لـ"سيادة العراق وحفظ استقراره، والحرص على تعزيز سبل التعاون الاستراتيجي وتمتين العلاقات الثنائية بين العراق وفرنسا".